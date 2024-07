Roma, ecco Le Fée. Ad attenderlo Ghisolfi: “Sarà una bella cosa” | VIDEO CM.IT

Enzo Le Fée è arrivato a Roma. Visite mediche e firma nelle prossime ore per il centrocampista prelevato dal Rennes. Tutte le cifre e i dettagli

Enzo Le Fée è a Roma. Il nuovo acquisto dei giallorossi è sbarcato a Fiumicino per iniziare la sua nuova avventura in Serie A.

Il centrocampista classe 2000 si sottoporrà nelle prossime ore alle visite mediche prima di mettere nero su bianco sul contratto che lo legherà ai giallorossi. La Roma ha concluso l’affare col Rennes a 23 milioni di euro. Manca solo l’ufficialità del suo arrivo in giallorosso.

Le Fée a Roma, il ds Ghisolfi: “Sarà una bella cosa”

Ad accoglierlo a Fiumicino anche il direttore sportivo Ghisolfi. Il neo ds ha dichiarato: “Se Enzo è felice di essere qui o è preoccupato per la nuova avventura? So che siete qui per accoglierlo, sarà una bella cosa per la Roma. Lui è felice di aver scelto la Roma e di sapere che lo state aspettando”.

🎥VIDEO CMIT: #Ghisolfi a Fiumicino ad attendere #LeFée: “Sarà una bella cosa per la #Roma“ Florent Ghisolfi presente a Fiumicino per accogliere Enzo Le Fée. Il nuovo direttore sportivo della Roma ha parlato così: “Se Enzo è felice di essere qui o è preoccupato per la nuova… pic.twitter.com/r5roCnNJbV — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 8, 2024

La Roma accoglie così il suo nuovo centrocampista Enzo Le Fée.