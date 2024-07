Calciomercato Serie A, da Koopmeiners a Zirkzee: gli aggiornamenti dell’8 luglio

Il calciomercato estivo è ufficialmente entrato nel vivo: tutti gli aggiornamenti di oggi, lunedì 8 luglio, riguardanti le trattative in Serie A e all’estero

Il calciomercato è sempre più nel vivo, si intensificano le trattative fra i club con l’apertura ufficiale della sessione estiva. Le venti squadre della Serie A 2024/2025 preparano le rose per i ritiri ormai imminenti e per il via del campionato, fissato a metà agosto.

Thiago Motta sbarca nel mondo Juventus: oggi la prima giornata ufficiale per il nuovo tecnico, che insieme a Giuntoli spinge per l’arrivo di Koopmeiners dopo Douglas Luiz e Thuram. Per la difesa c’è invece la sfida all’Inter per Kiwior, visto che anche i nerazzurri sono interessati al polacco dell’Arsenal. Per il Milan sfuma invece definitivamente Zirkzee: l’olandese è a un passo dalla Premier League e dal Manchester United. La Roma batte un colpo e chiude per Le Fée, visite mediche oggi con la Fiorentina per Kean. Tutti gli aggiornamenti sulle principali trattative di lunedì 8 luglio su Calciomercato.it.

LIVE