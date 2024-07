Napoli, ecco anche Rafa Marin: visite a Villa Stuart e firme

Visite mediche per Rafa Marin a Roma, poi firma sul contratto e viaggio verso Napoli per incontrare Conte

A Villa Stuart gran via vai. Dopo l’arrivo di Leonardo Spinazzola, acquistato a parametro zero dal Napoli, arriva anche Rafa Marin per effettuare le visite mediche nel caldo pomeriggio romano.

Il difensore spagnolo, classe 2002, è stato acquistato dal Real Madrid con una formula piuttosto complessa. Manna e De Laurentiis hanno stretto un accordo che permetterà al club madrileno di riportare il giocatore in Spagna, ma solo a partire dal 2026 e nel 2027, grazie al diritto di recompra inserito nel contratto. Il Napoli ha versato circa 10 milioni per il cartellino di Rafa Marin e nel 2026 la clausola avrà valore 25 milioni se il Real volesse riportarlo alla base; nel 2027, invece, varrà 35.

Tuttavia, se il difensore riuscirà a lasciare subito il segno, il club azzurro potrà versare altri 10 milioni al Real Madrid e raddoppiare il valore della recompra da 25 a 50 milioni per il 2026, e da 35 a 70 per il 2027.

Rafa Marin, il programma: visite mediche a Villa Stuart, poi Napoli e ritiro

Dopo aver completato tutto l’iter delle visite mediche a Villa Stuart, sarà atteso l’annuncio ufficiale sui canali social. Con ogni probabilità, il Napoli sfrutterà la contemporaneità assieme a Spinazzola per comunicare ai tifosi azzurri il doppio rinforzo in difesa.

Nella giornata di domani, invece, tutto il Napoli è atteso a Castel Volturno. Primi incontri con Antonio Conte e il suo staff; primi test atletici per capire le condizioni e grande attesa in vista del viaggio in aereo per il Trentino, programmato a giovedì mattina.

Oltre ai nuovi acquisti Spinazzola e Rafa Marin, c’è attesa anche per Alessandro Buongiorno, che si legherà all’azzurro solo per il secondo ritiro che si terrà in Abruzzo a Castel di Sangro, a fine luglio. Per il centrale del Torino ora è tempo di vacanze, ma ha già dato la parola al mister e alla società partenopea.

Inoltre, a Castel Volturno è atteso – sorprendentemente – anche Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano partirà con i suoi compagni per il ritiro di Dimaro, poiché fino a questo momento nessun club ha presentato al Napoli i 120 milioni della clausola rescissoria. Dunque, il centravanti sarà a disposizione di Conte, ma lo stesso allenatore conosce la delicata situazione e appena si sbloccherà la sua cessione, chiederà il bomber. Il numero uno della lista è Romelu Lukaku.