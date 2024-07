Da Buongiorno a Ilic, cessioni vicine: le cifre del doppio affare

Il Torino di Urbano Cairo torna grande protagonista sul mercato in uscita con due cessioni di spicco pronte a far incamerare cifre importanti alla società. Ci siamo per Buongiorno e Ilic

Si prospetta una fase estremamente calda per il calciomercato del Torino, che sta ultimando due affari che andranno a modificare inevitabilmente struttura e strategie della squadra.

Il riferimento è naturalmente ad Alessandro Buongiorno, uomo del momento e da tempo inseguito dal Napoli di Antonio Conte, ma anche ad Ivan Ilic, centrocampista serbo di grande qualità che si prepara ad intraprendere una nuova avventura all’estero. Un doppio addio pesante dal punto di vista tecnico, vista l’importanza dei calciatori, ma altrettanto da quello economico viste le cifre che il club di Cairo si prepara ad incassare per la gioia di conti e bilanci.

È fatta innanzitutto per Alessandro Buongiorno al Napoli. Il club di De Laurentiis ed il difensore del Toro hanno sistemato gli ultimi dettagli nella notte, compresi i bonus. Le visite mediche e la firma sul contratto sono previste ad inizio settimana e presto Antonio Conte potrà così godere di un nuovo difensore di spicco di piede mancino.

Calciomercato Torino, non solo Buongiorno: Ilic verso lo Zenit

Buongiorno si prepara quindi a lasciare Torino e vestirsi d’azzurro, portando con se non solo il suo grande bagaglio tecnico-tattico, ma anche quello culturale che nei giorni scorsi abbiamo esplorato e approfondito col suo relatore di laurea.

Insieme al centrale classe 1999 è in uscita anche Ivan Ilic, sempre più vicino allo Zenit. 33 presenze e cinque gol in un anno e mezzo alla corte di Juric in granata per il serbo che sarà la prossima cessione di lusso di Cairo.

Il Torino tra Buongiorno e Ilic è infatti vicino a incassare 35 più 25 milioni di euro. Mancano solo gli ultimissimi dettagli tra il centrocampista e lo Zenit ma le parti sono vicine.