Lazio, Lotito a sorpresa: niente chiusura all’addio di Immobile

Lazio, Immobile piace in Turchia: le rivelazioni di Lotito lasciano a bocca aperta

Una giornata ricca di impegni per il presidente della Lazio Claudio Lotito. Impegnato nella presentazione del nuovo tecnico Marco Baroni, dove non sono mancate repliche al vetriolo ai giornalisti presenti in sala stampa, il numero uno biancoceleste si è incontrato con il sindaco Roberto Gualtieri.

Un incontro legato soprattutto alle sorti dello stadio Flaminio e la possibilità che l’impianto possa diventare di proprietà biancoceleste. A margine dell’incontro, Lotito ha parlato ai giornalisti presenti, incalzato in particolare dalla domanda legata al futuro di Ciro Immobile. L’attaccante avrebbe un accordo con il Besiktas stando a quanto riferito dalla Turchia, ma Lotito ha smentito.

“La Lazio non ha ricevuto nessuna offerta. Immobile è un giocatore della Lazio, ha un contratto con noi e non abbiamo ricevuto nessuna offerta dalla società che vuole acquisirlo. Nel momento in cui riceveremo un’offerta, questa verrà valutata”. Segnale però da parte del presidente che aprono ad un eventuale addio del capitano biancoceleste. Le parole di Lotito non blindano affatto Immobile, anzi sembrano dare il benestare a quello che può essere un addio.