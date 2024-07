Accordo bianconero per Ciro Immobile: affare in chiusura

Ciro Immobile cambia aria, addio alla Lazio in dirittura d’arrivo: accordo a sorpresa con il club bianconero, c’è l’intesa

Reduce da una annata decisamente complicata e controversa, Ciro Immobile, nella quale ha perso l’inamovibilità nella Lazio e anche il posto in Nazionale. L’attaccante ne ha approfittato per ricaricare le batterie in vacanza con la sua famiglia. E ora si prepara, verosimilmente, a una nuova avventura, lasciando i biancocelesti dopo ben otto stagioni.

Non è passata inosservata la frecciata riservatagli da Lotito nel corso della presentazione alla stampa del nuovo allenatore biancoceleste Marco Baroni. Ora, arrivano conferme sull’addio di Immobile alla Capitale che si fa sempre più probabile. Secondo quanto riportato in Turchia dalla testata ‘Fanatik’, ci sarebbe già l’intesa di massima tra tutte le componenti per il trasferimento al Besiktas. Il club turco, molto ambizioso (già presi i parametri zero Rafa Silva e Gabriel Paulista), avrebbe trovato sia l’accordo con il giocatore che con la Lazio. Immobile sarebbe atteso nei prossimi giorni a Istanbul per firmare un contratto biennale, fino al 30 giugno 2026. C’è dunque già aria di derby con Josè Mourinho e con il suo Fenerbahce, riproponendo il canovaccio degli ultimi anni tra Roma e Lazio.