DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Calhanoglu a Zaniolo: gli aggiornamenti del 22 giugno

Sono giorni decisivi per le ultime panchine in Serie A e i primi colpi di mercato. Da Calhanoglu a Zaniolo, tutti gli aggiornamenti di giornata

La Serie A 2024/2025 è già entrata nel vivo. Si sta per completare il puzzle delle panchine delle 20 squadre del campionato, ma intanto ci si muove per i primi colpi di mercato in entrata.

Il Bayern Monaco spaventa l’Inter per Calhanoglu, che al momento resta però incedibile per il club nerazzurro. Piccolo rallentamento nella trattativa con il Genoa per Martinez, con Oristanio (la contropartita scelta dai liguri) tentato anche dall’approdo al Venezia. Il Milan insiste per Zirkzee in attacco dove spunta anche Abraham e intanto sonda Kiwior per la disesa, mentre Khephren Thuram rimane il preferito di Giuntoli in mediana se Rabiot dovesse salutare la Juventus. Praticamente fatta e fumata bianca in arrivo alla Continassa nel mega scambio con l’Aston Villa per l’arrivo di Douglas Luiz. Zaniolo può tornare in Serie A: l’Atalanta in pressing per l’ex Roma, in uscita dal Galatasaray e che piace anche alla Fiorentina.

LIVE

09:11 CM.IT | Inter, l'ombra del Bayern Monaco su Calhanoglu: la situazione Irrompe il Bayern Monaco per Hakan Calhanoglu. I bavaresi sondano il turco, che però è al momento rimane incedibile per l’Inter come raccolto da Calciomercato.it. Solo un’offerta tra i 50 e i 60 milioni di euro potrebbe cambiare le carte in tavola sul futuro del nazionale turco.