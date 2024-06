Da Rodriguez a Dzeko, l’Hajduk di Gattuso pensa in grande | CM.IT 

Kalinic al lavoro per regalare subito due difensori a Gattuso. A centrocampo il sogno dell’Hajduk è Rakitic, ora in Arabia

L’Hajduk di Gattuso pensa in grande. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il Ds Kalinic è al lavoro per regalare presto due difensori al tecnico calabrese. Il primo è una conoscenza della Serie A, Ricardo Rodriguez, libero di firmare a zero poiché il Torino ha deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza il 30 giugno

Il difensore elvetico quasi 32enne, ora impegnato a Euro 2024, è stato compagno di Kalinic al Milan e allenato da Gattuso proprio in rossonero. Tra i due c’è grande stima, ecco perché l’operazione ha chance di andare in porto.

L’altro difensore su cui sta lavorando l’Hajduk è Comert, anche lui svizzero. Kalinic è in trattativa col Valencia, nella quale è tornato dopo l’esperienza al Nantes, che è pronto a cederlo dato che non rientra nei piani. Gli spagnoli chiedono bonus e una percentuale sulla rivendita.

I sogni dell’Hajduk sono però a centrocampo e in attacco: nella fattispecie Rakitic (36 anni) ora in Arabia, all’Al-Shabab, ed Edin Dzeko (38). Come il croato, anche il bosniaco ex Roma e Inter ha un altro anno di contratto col suo attuale club, il Fenerbahce. Entrambi hanno ingaggi alti, per cui servirebbero un grande sforzo dell’Hajduk e delle rinunce economiche da parte dei calciatori.