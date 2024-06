Calciomercato Serie A, da Di Lorenzo a Zirkzee: tutti gli aggiornamenti

Sono giorni decisivi per le ultime panchine della Serie A e per i primi colpi di mercato. Da Di Lorenzo a Zirkzee, tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Mentre il mosaico delle panchine di Serie A è quasi al completo, i club di massima serie si muovono per i primi colpi di mercato in entrata.

Nelle score ore la Lazio ha ufficializzato l’ingaggio di Marco Baroni come nuovo allenatore dopo il divorzio con Igor Tudor. Nel frattempo il Cagliari ha scelto Davide Nicola come successore di Claudio Ranieri. L’Empoli dovrà trovare il sostituto. E intanto tengono banco i ‘casi’ Di Lorenzo e Zirkzee. Tutti gli aggiornamenti su Calciomercato.it.

LIVE

07:30 Milan, nodo commissioni per Zirkzee Prosegue la trattativa tra il Milan e l’entourage di Joshua Zirkzee. Resta il nodo relativo alle commissioni, anche se le richieste calano.