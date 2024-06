Juventus, non solo Douglas Luiz: il secondo colpo è uno sgarbo all’Inter

La Juventus si appresta ad accogliere ufficialmente Thiago Motta e nel frattempo si sblocca il mercato in entrata

In attesa dell’annuncio di Thiago Motta, la Juventus prova ad accelerare sul mercato. Nel mirino non solo Douglas Luiz dell’Aston Villa.

Nelle scorse ore la Juventus ha fatto registrare una decisa accelerata per Douglas Luiz, con il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli in costante contatto con Joorabchian e Monchi, ovvero agente del giocatore e direttore sportivo dell’Aston Villa. La trattativa non è ancora chiusa, ma le parti sono al lavoro restano sempre meno dettagli da limare. Il club inglese valuta il giocatore circa 60 milioni di euro, ma la Juventus inserirà nell’affare i cartellini di McKennie e Iling Junior, anche se lo statunitense viene valutato 20 milioni dalla Juventus, qualcosa in meno dal club inglese.

Quello di Douglas Luiz non è l’unico profilo seguito dalla Juventus – che resta sempre sulle tracce dell’olandese dell’Atalanta Teun Koopmeiners – il quale salterà gli Europei per infortunio. Il club di patron Percassi chiede 60 milioni di euro, la Juventus è ferma a 45 ma anche in questo caso i bianconeri vorrebbero colmare la distanza con contropartite tecniche. Ma ‘spunta’ anche un altro obiettivo a centrocampo.

Calciomercato Juventus, nel mirino Thuram junior

Per la Juventus, infatti, torna di moda il nome di Khephren Thuram, il fratello più piccolo dell’interista Marcus, in passato anche nel mirino dell’Inter. Di proprietà del Nizza, ha un contratto in scadenza tra un anno e ci sarebbe stato già un primo abbozzo di trattativa.

Nato a Reggio Emilia, ma di passaporto francese, può giocare al centro (sia davanti alla difesa che in posizione più avanzata) ma disimpegnarsi anche sulla fascia mancina. Nell’ultima stagione ha giocato ventinove partite tra campionato e coppa di Francia e la sua valutazione di mercato oscilla tra i 30 e i 35 milioni di euro, anche se la situazione contrattuale in essere potrebbe far calare le pretese del club francese.