“Accordo decennale”: l’agente di Inzaghi allo scoperto dopo il vertice con l’Inter | VIDEO CM.IT

Le dichiarazioni di Tullio Tinti, procuratore di Simone Inzaghi, al termine dell’incontro con la dirigenza dell’Inter per parlare del rinnovo

“Stiamo parlando, secondo me rimane fino al 2037… (sorride, ndr). A vita all’Inter? Firma un accordo decennale”. Scherza Tullio Tinti, l’agente di Simone Inzaghi, dopo l’incontro con la dirigenza dell’Inter per il rinnovo del contratto del tecnico. “Siamo solo all’inizio – ha aggiunto ai cronisti presenti fuori la sede, tra questi l’inviato di Calciomercato.it – C’è comunque la buona volontà da parte di tutti”.

“L’incontro è stato positivo, ma c’è da lavorare. Non ci siamo dati una tempistica, non lo so

quando ci rivedremo. Ci sentiremo nuovamente, anche l’Inter ha i suoi tempi. Adesso è cambiata pure la proprietà, quindi anche loro devono render conto”.

Tinti rappresenta anche Audero, per il quale i nerazzurri hanno un’opzione di riscatto che, almeno al momento, difficilmente eserciteranno vista l’intenzione di prendere un vice che possa, in prospettiva, raccogliere l’eredità di Sommer. Il preferito rimane Bento. “Se audero resta? L’Inter ha un riscatto entro il 14 giugno, può darsi: vediamo…”, la risposta di Tinti.

Su Scalvini, altro suo assistito e che salterà gli Europei a causa del grave infortunio al ginocchio: “L’operazione è andata benissimo, adesso deve rimanere a Roma un mese per la rieducazione.

Purtroppo non ci voleva, ma è un ragazzo talmente speciale che riesce anche a gestire queste cose nel migliore dei modi”.

Chiosa su Bastoni, destinato a rimanere in nerazzurro: “Se c’è l’interesse delle big? Ha un contratto di quattro anni, ha la maglietta nerazzurra dell’Inter addosso. Divisa come la mia? Si, siamo tutti interisti (ride, ndr)”.