L’agente di Inzaghi vede l’Inter: le ultime sul rinnovo | VIDEO CM.IT

Tullio Tinti, agente di Simone Inzaghi, è arrivato nella sede dell’Inter dove incontrerà i dirigenti nerazzurri: da definire durata e bonus per il rinnovo

Dopo Lautaro Martinez (da ufficializzare) e Barella (già annunciato), l’Inter è al lavoro sul contratto di Simone Inzaghi.

Nella sede della società nerazzurra è arrivato da poco Tullio Tinti, agente dell’allenatore campione d’Italia, in compagnia del collaboratore Castellini. Un vertice per provare a trovare la quadra sul rinnovo dell’allenatore piacentino: i nodi sono rappresentati dalla durata e dai bonus dell’ingaggio. Un incontro che fa seguito a quello avvenuto giovedì scorso e che potrebbe servire ad arrivare alla fumata bianca.

