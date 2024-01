DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di mercoledì 17 gennaio

Le ultime notizie di calciomercato dei venti club di Serie A e non solo. Le trattative di Inter, Juventus, Milan e di tutte le altre: tutti gli aggiornamenti in tempo reale di lunedì 15 gennaio 2024

Il rotondo 3-0 della Juventus sul Sassuolo ha chiuso la 20° giornata del campionato, ma il calciomercato invernale è sempre protagonista: tutte le big di Serie A vanno a caccia di rinforzi per completare al meglio le proprie rose e raggiungere i traguardi fissati per questa stagione.

Proprio i bianconeri accoglieranno presto a Torino Tiago Djalo, atteso all’inizio della prossima settimana sotto la Mole le le visite mediche e al firma sul contratto. Kean rimane in uscita e ha dato la priorità all’estero. La squadra più attiva nelle ultime ore è sicuramente il Napoli: dopo Traore ecco Ngonge, affare da circa 20 milioni per l’ormai ex attaccante del Verona.

Per rimanere aggiornato con tutte le trattative e le news di mercato, CLICCA QUI e scarica l’applicazione IOS di Calciomercato.it: segui così tutte le notizie e resta sempre sul pezzo!

08:36 Napoli, visite e firma per Ngonge Il Napoli ha chiuso con il Verona l’affare Ngonge: l’attaccante francese arriva per 20 milioni di euro, oggi le visite mediche.