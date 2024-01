Il triangolo sconvolge il mercato: così Benzema atterra a Milano

L’intreccio che potrebbe aprire nuovi clamorosi scenari in questa sessione di calciomercato. Benzema in Serie A: ecco cosa sta succedendo

Ormai entrata nel vivo, la sessione invernale di calciomercato sta regalando non pochi spunti degni di nota. Le big di Serie A, pur dovendo fare di necessità virtù, stanno provando a rinforzare gli organici a disposizione dei rispettivi allenatori con innesti mirati, pronti a cogliere eventuali occasioni da capitalizzare.

L’ultima tentazione riguardante il futuro di Benzema si inserisce proprio in questa direzione. Dopo pochi mesi dall’inizio della sua avventura in Arabia, infatti, l’ex attaccante del Real Madrid potrebbe presto cambiare aria. Un’opzione che, sia pur smentita in tempi e in modi diversi, sembra prendere piede con il passare delle settimane. E chissà che il profilo di “Karim the dream” non possa rappresentare una clamorosa opzione di mercato per diversi club di Serie A. Una candidatura di certo onerosa ma non impossibile se si trovassero le giuste quadre in termini di ingaggio. Intervenuto ai microfoni di TV PLAY in onda su Twitch, Sebastian Frey, ad esempio, ha ipotizzato proprio un possibile approdo di Benzema in Italia e più precisamente all’Inter.

Intreccio Milan-Inter per Benzema, Frey a TV PLAY: “Marotta è un maestro, ho sentito delle voci”

Il ritorno di Sanchez, infatti, non sembra aver soddisfatto in toto la dirigenza nerazzurra. Secondo Frey, qualora si dovessero creare le condizioni per l’addio del cileno, Marotta potrebbe fare un tentativo proprio per Benzema.

Ecco quanto dichiarato in tal senso da Frey a TV PLAY: “Benzema è in rottura con l’Arabia Saudita, potrebbe essere sul mercato già a gennaio ho letto e sentito di Marotta che non dice di sì a un suo arrivo ma nemmeno smentisce. La priorità è l’uscita di Sanchez se andrà via dall’Inter può essere una possibilità. Dico solo che ho sentito delle voci che dicono non sia una trattativa impossibile. Non ho detto arrivi sicuro ma mi è arrivata questa indiscrezione, vuol dire che qualcuno ne sta parlando. Marotta è un maestro in questo genere di trattative”.

Che Milano possa essere la prossima destinazione di Benzema è stato ventilato anche da Vito Elia. Intervenuto nel corso della diretta di Telelombardia, il giornalista molto attento alle vicende in casa Milan non ha escluso che l’area mercato rossonera, su input di Ibra, possa provare a compiere un tentativo per Benzema. Un intreccio che prenderebbe quota se, ad esempio, Antonio Conte diventasse il nuovo allenatore del Milan. Per adesso, però, non sono state ancora intavolate trattative in tal senso. La suggestione Benzema-Serie A, però, potrebbe infiammare le prossime settimane almeno da un punto di vista mediatico. Staremo a vedere cosa succederà.