Il Milan in pressing su Buongiorno: la richiesta del Torino | CM.IT

Buongiorno è in cima alla lista dei desideri del Milan per rinforzare la difesa di Pioli nel mercato invernale

Il patron del Torino Urbano Cairo – come raccolto da Calciomercato.it – pretende un assegno non inferiore ai 35 milioni di euro e senza contropartite tecniche per dare il via libera alla cessione di Buongiorno.

Il Milan è la squadra che negli ultimi giorni si è mossa con maggiore decisione per il capitano granata, che stuzzica anche la fantasia delle altre big di Serie A come Juventus, Napoli e Inter. C’è la disponibilità di Buongiorno a un eventuale trasferimento in rossonero: il nazionale azzurro ha dato infatti la priorità al ‘Diavolo’, rifiutando al momento il corteggiamento di due squadre. Allo stesso tempo, senza un’intesa sulla formula e la valutazione del cartellino tra Milan e Torino, il difensore prenderebbe in considerazione altre opzioni per il suo futuro tra Italia ed estero.

Calciomercato Milan, Cairo non fa sconti per Buongiorno

In prima fila dopo gli ultimi sviluppi c’è quindi il Milan, a caccia di un tassello importante per rinforzare la difesa di Pioli già a gennaio.

Buongiorno martedì ha raggiunto Milano approfittando della giornata libera concessa da Juric e ha fatto il punto della situazione sul futuro con il suo entourage. Il difensore classe ‘99, senza un’offerta congrua che soddisfi il Torino, non forzerebbe un’uscita dal sodalizio granata nel mercato invernale.

Il presidente Cairo si priverebbe del suo capitano a metà stagione solo per una proposta davvero allettante e alle proprie condizioni, facendo leva anche sul robusto contratto fino al 2028 del giocatore. Rinnovo firmato la scorsa estate, prima del rifiuto di Buongiorno al trasferimento all’Atalanta e alla permanenza sotto la Mole. Nei prossimi giorni si capirà la fattibilità dell’operazione con il Milan e se la dirigenza rossonera l riuscirà ad accontentare le richieste del Torino.