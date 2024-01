Milan, Buongiorno dice sì: le ultime sulla trattativa | CM.IT

Le ultime sul possibile colpo Buongiorno. Il Milan ci prova, ma l’affare è complicato

È Alessandro Buongiorno la priorità del Milan. Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani stanno provando a mettere le mani sul centrale del Torino. Una missione non certo facile, ma i contatti tra le parti sono continui e frequenti.

Il Milan ha voglia di regalarsi un grande colpo in difesa e il classe 1999 è il profilo individuato. Servono, però, parecchi soldi per ottenere il via libera da parte di Urbano Cairo che valuta il suo giocatore 35/40 milioni di euro. Una cifra importante che può essere abbassata grazie all’inserimento di alcune contropartite.

La più gradita è sicuramente Lorenzo Colombo, valutato 13-15 milioni di euro dal Diavolo (10 milioni dal Toro). L’attaccante, di proprietà del Milan, per trasferirsi in Piemonte, però, deve essere liberato dal Monza, dove questa estate si è trasferito con la formula del prestito. Attenzione, inoltre, all’inserimento di altre pedine, che possono piacere al Torino. In passato i granata si sono interessati a Pobega e Gabbia. Ma il primo è infortunato e ne avrà per parecchio tempo, il secondo ha fatto ritorno dal Villarreal nei giorni scorsi.

Sono discorsi evidentemente affrontabili in estate. Far incastrare tutte le pedine non appare, dunque, per nulla facile, ma il Milan ha voglia di provarci, anche perché – come appreso da Calciomecato.it – ha incassato il sì di Buongiorno, ben felice di sposare la causa del Diavolo. I rossoneri, inoltre, sono consapevoli del fatto che a giugno il prezzo potrebbe ancor di più aumentare e ritrovarsi a lottare con altri club come la Juve o di Premier League.