Napoli-Ngonge, ci siamo. Poi colloqui col Frosinone: Zerbin e altri due nomi sul tavolo | CM.IT

Il Napoli ad un passo da Ngonge: Zerbin pronto a trasferirsi al Frosinone, ma coi ciociari si parlerà anche di altri due giocatori

Dopo Hamed Traore e Pasquale Mazzocchi, il Napoli è vicino a chiudere per il suo terzo acquisto di questa sessione di mercato invernale.

Si tratta di Cyril Ngonge, esterno offensivo belga del Verona, che in Italia piaceva molto anche alla Fiorentina. Gli azzurri però sono riusciti a superare la concorrenza viola e stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, sono in procinto di chiudere l’operazione con gli scaligeri. Mancano gli ultimi dettagli per il closing con il Verona, ma l’affare è sostanzialmente in dirittura d’arrivo.

Napoli, Zerbin al Frosinone: si parlerà anche di Cheddira e Popovic

Ngonge prenderà numericamente il posto di Alessio Zerbin, pronto a trasferirsi al Frosinone con la formula del prestito. Con i ciociari però il club azzurro discuterà anche di altri due giocatori.

+++Aggiornamento @sscnapoli+++ Per #Ngonge il Napoli è in chiusura, Mancano gli ultimi dettagli per il closing con il #Verona. Ngonge prenderà “numericamente” il posto di #Zerbin che raggiungerà il Frosinone nei prossimi giorni. A breve i dettagli su @calciomercatoit — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) January 16, 2024

Uno è Matija Popovic. Il giovane talento serbo sembrava pronto a vestire la maglia del Milan, ma è mancato l’accordo sulle commissioni. Ora sono tanti i club sulle tracce del giocatore, tra cui la Juventus, ma nella lista delle società interessate si è aggiunto pure il Napoli. Gli azzurri sono in contatto proprio con il Frosinone: il piano sarebbe tesserare il ragazzo e fargli disputare in Ciociaria la seconda parte di stagione. L’altro nome di cui la dirigenza partenopea e quella gialloblù discuteranno è Walid Cheddira. Il nazionale marocchino non ha reso quanto ci si aspettasse e il prestito potrebbe terminare anticipatamente. A quel punto il Napoli dovrà trovare all’attaccante una nuova destinazione, con il Frosinone che risparmierebbe notevolmente sull’ingaggio del calciatore.