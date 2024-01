Juventus, pista Popovic si scalda: nuovo incontro con l’entourage | CM.IT

Gli agenti del talento serbo non andato più al Milan hanno incontrato la dirigenza bianconera già dopo Juve-Frosinone di Coppa Italia. Giuntoli pregusta il colpo a zero

Dopo Djalo all’Inter, Giuntoli potrebbe prendere un altro giocatore che è stato a un passo dal vestire la maglia di una rivale della Juventus. Stavolta è il caso del Milan e di Popovic, il quale nonostante lo sbarco a Milano non è riuscito a diventare un nuovo calciatore rossonero. Sono mancati gli accordi sulle commissioni e così il talento serbo è rimasto senza squadra. Ma, forse, lo sarà ancora per poco visto che, stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, nelle ultime ore la Juve ha intensificato i contatti con gli agenti del neo diciottenne.

Come svelato da CM.IT, giovedì sera l’entourage di Popovic è stato all’Allianz Stadium in occasione di Juventus-Frosinone di Coppa Italia. C’è stato un incontro con Giuntoli e, stando a quanto appreso ulteriormente da Calciomercato.it, ne è in programma un altro nelle prossime ore/prossimi giorni.

Da Torino arrivano conferme in tal senso, nonché sul fatto che la Juve abbia riallacciato i contatti già nei giorni scorsi, una volta capito che l’operazione col Milan non sarebbe andata in porto.

🇷🇸 L’entourage di #Popovic ha lasciato Milano: gli agenti del talento serbo potrebbero assistere questa sera al match tra #Juventus e Frosinone. Il club bianconero è vigile sulla situazione del classe 2006 dopo il mancato accordo con il #Milan @RaffaeleAmato14 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 11, 2024

Popovic-Juventus, nessun ostacolo per lo slot extra-Ue

Popovic è extracomunitario, ma questo non è un problema per i bianconeri: l’ultimo slot a disposizione potrebbe essere riservato a lui, considerato che Adzic, anche lui extra, verrà tesserato nella prossima stagione essendo ancora minorenne.

In casa Juve sono ore di valutazioni, Popovic non è una priorità però una grande opportunità di mercato visto l’enorme potenziale del serbo cresciuto nel Partizan Belgrado e la possibilità di prenderlo a zero al di là delle commissioni, che in questi casi ci sono sempre.