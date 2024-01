Milan-Popovic, non si chiude: gli agente lasciano Milano | CM.IT

Le ultime sul futuro Matija Popovic. L’entourage del calciatore ha lasciato Milano: la trattativa è di fatto interrotta

La volontà di Matija Popovic di vestire la maglia del Milan non è bastata. L’attaccante serbo, che aveva raggiunto un accordo con i rossoneri, ha messo il Diavolo in cima ai suoi desideri, ma le richieste del suo entourage, ritenute eccessive dal club, hanno fatto saltare la trattativa.

Dalle parti di Via Aldo Rossi non hanno dubbi. Come raccontato, l’affare si è arenato nelle scorse ore, e in questo momento il traguardo è davvero un miraggio. Gli agenti di Popovic, inoltre, hanno lasciato Milano: un segnale chiaro che fa capire che anche nell’ambiente del calciatore non si creda più in un accordo con il Milan.

#Milan–#Popovic, trattativa al momento saltata. Dalle parti di Casa Milan non ci sono dubbi. La volontà del giocatore di vestire il rossonero non basta. Troppo alte le commissioni richieste dal suo entourage, che ha lasciato Milano e si sta guardando attorno @calciomercatoit — Martin Sartorio (@MartinSa1988) January 11, 2024

Milan, Popovic guarda alla Juve: il punto della situazione

L’entourage del serbo ha così iniziato a guardarsi attorno e proprio nelle ultime ore è tornata di moda l’idea Juventus. Il calciatore è stato offerto ai bianconeri.

Ci sono stati dei contatti tra le parti, al momento, però, nessuna proposta concreta, anche se il calciatore piace parecchio ad una parte della dirigenza. Sono, dunque, ore di riflessioni in casa della Vecchia Signora, che deve capire la fattibilità dell’operazione, sia a livello economico che dal punto di vista del tesseramento. Popovic è extracomunitario, come il giovane Adzic, che arriverà a giugno.