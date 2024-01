Milan-Popovic, affare quasi saltato: il serbo vuole i rossoneri, ma non basta | CM.IT

Le ultime su una trattativa, che appare destinata a non andare in porto, nonostante la volontà del giocatore di vestire il rossonero

Matija Popovic vuole il Milan. Il desiderio del calciatore, sbarcato a Milano per coronare il suo sogno, però, è sempre più destinato a rimanere tale.

La trattativa, infatti, si è del tutto arenata. L’affare, come raccontato, ha subito una brusca frenata nella tarda mattinata di ieri e da lì non ci sono più stati sviluppi, nonostante l’ottimismo da parte dell’entourage del calciatore. Il Milan si è mostrato rigido difronte alle richieste di commissione degli agenti, ritenute eccessive, e l’affare può definitivamente saltare nonostante un accordo raggiunto da tempo con Popovic.

Milan, Popovic ci crede ancora: trattativa complicata

La speranza del serbo di vestire il rossonero, però, non è svanita proprio del tutto. Serve chiaramente che qualcosa cambi, serve che le richieste dell’entourage siano ritenuto cogrue da parte del Milan.

Ma Popovic ha voglia d’Italia: i rossoneri, come ha dimostrato, sono la priorità, ma possono tornare di moda altre piste, di cui vi abbiamo parlato, come quella legata alla Juventus e all’Inter, se l’affare col Diavolo dovesse saltare definitivamente. Al momento, però, non si registra nulla di concreto con le squadre citate.

Per far chiarezza, Popovic è stato offerto ai bianconeri: ci sono stati dei contatti nella giornata di ieri, però al momento nessuna proposta concreta. In casa Juve si riflette, anche perché si è già chiuso per il giovane Adzic, extracomunitario come il serbo, che arriverà a giugno.