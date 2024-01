Popovic in Serie A, non è finita: ora il Napoli sfida la Juve e le big europee | CM.IT

Matija Popovic e una nuova pista in Serie A: il talento serbo accostato al Napoli, confronto con altri club tra cui la Juventus

Il suo nome sta diventando uno dei principali intrighi di mercato di questo mese di gennaio. Matija Popovic sembrava ormai diretto al Milan ma è mancato l’accordo sulle commissioni per il talento serbo appena diventato 18enne, fresco svincolato dal Partizan Belgrado. E ora i rumours a lui legati continuano ad avvicinarlo al nostro campionato.

La redazione di Calciomercato.it vi ha raccontato dei contatti tra la Juventus e l’entourage di Popovic. Ma adesso c’è anche l’inserimento del Napoli. Trequartista ed esterno di grande talento, è una possibilità per gli azzurri, che stanno trattando. I partenopei sono consapevoli di non essere i soli a cercarlo, ma ci stanno provando concretamente. L’operazione potrebbe avvenire in sinergia con il Frosinone, club con il quale ci sono ottimi rapporti e dove potrebbe essere girato in prestito. Attenzione però alla presenza di Porto e Bayern Monaco, parimenti interessate al classe 2006. Occhio anche a un possibile ritorno di fiamma per il Manchester City.