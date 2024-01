Tentazione Premier e addio Juventus: arriva la doppia comunicazione

In campo e sul mercato, la Juventus è uno dei club più attivi in questo frangente. In casa bianconera, a tenere banco è soprattutto una questione

Archiviato il largo successo ottenuto contro il Sassuolo, la Juventus si prepara al delicato match del “Via del Mare” contro il Lecce. Quello contro i giallorossi, del resto, ha tutta l’aria di configurarsi come un autentico spartiacque per la stagione dei bianconeri, che vogliono continuare a lanciare messaggi importanti all’Inter. Nel frattempo, però, a tenere banco sono anche le indiscrezioni di mercato.

Sebbene Cristiano Giuntoli – poco prima di Juve-Sassuolo – abbia dichiarato chiuso il mercato bianconero, qualcosa potrebbe cambiare a stretto giro di posta se si trovassero gli intrecci giusti. Uno dei nomi più spinosi da sciogliere, ad esempio, riguarda la questione Kean. Dopo essere stato sondato da diversi club in Serie A, l’ex centravanti dell’Everton è finito nel mirino anche dell’Atletico Madrid, che però fino a questo momento non ha affondato il colpo. Privilegiando un’eventuale pista estera, Kean potrebbe prendere in seria considerazione l’idea di un ritorno in Premier League. Le ultime indiscrezioni dall’Inghilterra ne sono una diretta conseguenza.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: Kean proposto a United e Chelsea

Stando a quanto evidenziato da HITC Football, infatti, l’attaccante della Juventus sarebbe stato proposto, tra le altre, anche al Manchester United e al Chelsea. Sia i Red Devils che i Blues starebbero infatti valutando l’idea di acquistare in prestito un attaccante. Ragion per cui avrebbero cominciato a valutare la fattibilità dell’operazione Kean per capire eventuali margini di manovra.

La posizione della Juventus, d’altro canto, è piuttosto chiara. Pur “spingendo” per una cessione a titolo definitivo, Giuntoli aprirebbe al massimo ad un prestito oneroso piuttosto importante con obbligo di riscatto. Condizioni che, al momento, non sono state avanzate da nessun club. Ad ogni modo si prospettano giorni molto calde sul fronte Kean. Al di là delle smentite di rito, vista anche l’esplosione di Yildiz, una cessione dell’attaccante italiano non è affatto da escludere. Addio che, tra l’altro, potrebbe anche aprire le porte all’acquisto last minute di un centrocampista, da tempo valutato dall’area mercato della Vecchia Signora. Capiremo nei prossimi giorni se e in che modo ci saranno nuovi sviluppi a riguardo.