Calciomercato Juventus, decisione presa: l’annuncio inequivocabile di Giuntoli

La Juventus ha definito le prossime strategie per il calciomercato, dall’annuncio di Giuntoli linea chiara e netta

Juventus in campo con il Sassuolo per il posticipo della 20esima giornata. Bianconeri chiamati a vincere per mantenersi a contatto con l’Inter e nel frattempo con gli occhi di tutti addosso per il mercato. Di questi temi ha parlato nel prepartita il ds Cristiano Giuntoli.

Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘DAZN’: “E’ stato un grande girone d’andata, impensabile all’inizio fare 46 punti. Confermarsi sarà dura, ma ci proveremo. Djalò? Siamo ai dettagli, speriamo di chiudere nei prossimi giorni. Centrocampo? Noi rimaniamo così per il momento, abbiamo deciso di chiudere il mercato e dare fiducia a questi ragazzi che stanno facendo così bene”.