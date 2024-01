Napoli, Theate primo obiettivo per la difesa: nuovo assalto per il belga | CM.IT

Il Napoli continua a cercare un centrale: Theate primo obiettivo, quasi depennate le piste Martinez Quarta e Perez

Traoré in prestito, Ngonge a titolo definitivo. Il mercato del Napoli ha mosso i suoi primi passi. Anche in uscita con gli addii definitivi o in prestito dei vari Elmas, Zanoli e Zerbin sono stati definiti o sono in via di definizione.

Quello che manca è un centrale difensivo. Walter Mazzarri lo ha chiesto. Il Napoli è consapevole della necessità di alzare il livello in una retroguardia che resta orfana di Kim a diversi mesi dal suo addio.

Cosa serve? Un centrale veloce, che sappia accorciare e che consenta al Napoli anche di trovare una prima impostazione migliore. Non semplice, soprattutto se non hai 50-60 milioni per un solo calciatore.

Il campo della ricerca si va stringendo.

Theate-Napoli, si cerca la formula per convincere il Rennes

Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, il preferito della dirigenza azzurra è Arthur Theate. L’ex centrale del Bologna, approdato al Rennes in Ligue 1 nell’estate del 2022, condensa al meglio le caratteristiche descritte.

Ci sono alcuni dettagli da aggiungere: può giocare a 3 ed a 4. Inoltre, nonostante sia un classe 2000, ha già un’importante esperienza anche con la nazionale belga oltre che in diversi campionati top e nelle coppe.

Tutti gli indizi per il profilo perfetto: resta da convincere il Rennes a lasciarlo andare. Qui scatta la parte difficile del piano, soprattutto se non si vuole andare oltre la soglia “Dragusin“, 25/28 milioni.

Questo il motivo per cui si vaglia anche il centrale dello Sheffield, il bosniaco con passaporto svedese Anel Ahmedhodzic, mentre perdono quota le piste che portano a Martinez Quarta della Fiorentina ed a Neuhen Perez dell’Udinese.

Ovviamente, il Napoli si è iscritto alla corsa per Alessandro Buongiorno del Torino già da diverso tempo. Sia la sponda granata della trattativa, sia quella legata al calciatore sembrano più restie ad aperture rispetto a quello che, invece, potrebbero fare nei confronti di altri club, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore. Il Napoli resta, però, in attesa di eventuali scenari nuovi.