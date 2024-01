Juventus, colpo di scena Kean: in prestito alla rivale Champions

Il classe 2000 vuole lasciare i bianconeri per giocare con maggiore continuità. Ieri all’Allianz Stadium erano presenti intermediari legati al calciomercato tedesco

Il mercato in entrata della Juventus è chiuso, dando ascolto a un Giuntoli quasi sempre bugiardo sull’argomento, mentre quello in uscita è più che aperto che mai. Il partente più illustre resra senz’altro Moise Kean, per il quale da ieri sera si è aperta anche la pista Bundesliga vista la presenza all’Allianz Stadium, in Juve-Sassuolo, di intermediari legati al calciomercato tedesco.

L’Atletico Madrid è forse l’aspirazione massima del classe 2000, che stando ad alcune indiscrezioni è un profilo che stuzzica gli spagnoli come sostituto di un Depay alle prese con problemi fisici. Ad oggi sono però più concrete le piste Monza e Fiorentina, in particolare quella che conduce dritto a Galliani. Senza dimenticare il Rennes.

La Juve, che ha aperto al prestito, conta di trovare nei prossimi giorni una soluzione in modo da liberarsi del corposo ingaggio dell’attaccante che è di circa 2 milioni di euro lordi da qui a giugno.

Kean vuole andare via da Torino per trovare continuità d’impiego in vista dell’Europeo. Del resto con un Yildiz così e un ritrovato Vlahovic, rientrare nei piani di Allegri sarebbe molto complicato. Il suo agente, Alessandro Lucci, è al lavoro per ‘accontentarlo’. Stando al ‘Corriere dello Sport’, il ventitreenne vercellese è stato proposto da intermediari anche al Milan.

Calciomercato Juventus, intermediari propongono Kean al Milan

Al club rossonero potrebbe far comodo rinforzare il reparto avanzato con un’altra punta, anche se nell’ultimo periodo Jovic ha dato grossi segnali di risveglio.

Da capire se il profilo di Kean possa stuzzicare oppure no i rossoneri – ora concentrati sul difensore, con Buongiorno in cima alle preferenze – e se la Juventus accettare di dare un proprio giocatore, nemmeno l’ultimo arrivato, a una diretta concorrente nel nel bel mezzo della stagione.