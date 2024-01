Blitz all’Allianz Stadium: nuova pista per Kean | CM.IT

Moise Kean resta in uscita dalla Juventus nel mercato di gennaio: l’attaccante classe 2000 è seguito da diverse squadre tra Italia ed estero

La Juventus, in attesa dello sbarco di Tiago Djalo a Torino slittato nel fine settimane, lavora soprattutto in uscita in questa finestra invernale del mercato.

Un nome caldo è sicuramente quello di Moise Kean, ancora out per infortunio nel posticipo di campionato dell’Allianz Stadium contro il Sassuolo. L’attaccante della Nazionale è chiuso adesso anche dal gioiellino Yildiz e ha chiesto di giocare con maggiore continuità per la seconda parte di stagione per non perdere il treno azzurro in vista dei prossimi Europei in Germania. Diverse le squadre che negli ultimi giorni hanno chiesto informazioni sul conto dell’ex Everton: dal pressing del Monza con Galliani alla Fiorentina, passando per le sirene che portano all’Atletico Madrid in Spagna oltre al Rennes in Ligue 1. La Juve conta di trovare al più presto una soluzione anche per liberare un ingaggio pesante (circa 2 milioni lordi da qui a giugno) in rosa, con Kean che salvo sorprese partirà con la formula del prestito (secco o oneroso).

Calciomercato Juventus, Kean in uscita: spunta anche la Bundesliga

Il centravanti classe 2000 ha manifestato la sua priorità per la soluzione estera e soprattutto per tornare in Premier League, anche se al momento non sono arrivati interessamenti concreti da Oltremanica per il canterano bianconero.

Insieme alla pista inglese, come raccolto da Calciomercato.it può aprirsi anche un fronte in Germania per Kean nei prossimi sei mesi. A Torino per seguire la sfida tra la squadra di Allegri e il Sassuolo erano presenti alcuni intermediari legati al mercato tedesco, con la dirigenza della Continassa che sta esplorando anche una possibile traccia in Bundesliga per il futuro del 23enne nativo di Vercelli. Tante potenziali destinazioni per Kean, con la certezza comunque della volontà della Juventus di piazzarlo nella finestra di gennaio per alleggerire il monte stipendi e dare la possibilità al ragazzo di trovare maggiore minutaggio.