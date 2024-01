La scelta di Kean e il nodo Iling: la strategia della Juventus | CM.IT

La Juventus, in attesa dello sbarco a Torino di Djalo, si muove anche in uscita nella finestra invernale del mercato: le novità sul futuro di Kean e Iling-Junior

La Juventus ha aperto alla cessione in prestito di Moise Kean dopo l’esplosione di Yildiz. Gli spazi si riducono in attacco e per il nazionale italiano potrebbe esserci ancora meno minutaggio.

Kean è al momento out per infortunio e valuta le possibilità sul tavolo che in questo momento portano sempre alla Serie A: Fiorentina, Monza e più staccato il Bologna. La destinazione preferita in questo senso del classe 2000 è Firenze: come appreso da Calciomercato.it, i brianzoli al momento non stuzzicano il giocatore nonostante il pressing di Galliani. Alla corte di Italiano l’attaccante giocherebbe anche più competizioni, essendo i viola ancora in corsa in Conference League e in Coppa Italia. Con il Monza, inoltre, c’è anche il nodo della copertura dell’ingaggio: troppi i quasi 2 milioni lordi che Kean dovrà percepire fino a giugno. La Juve è pronta ad accontentare la richiesta dell’ex Everton e PSG di andare altrove per giocare con più continuità e non perdere così il treno per gli Europei in estate con la Nazionale di Spalletti.

Calciomercato Juventus, Galliani non molla la presa su Kean e Iling

Giuntoli e Manna per Kean stanno cercando anche una soluzione con il prestito oneroso e poi a giugno valutare l’addio definitivo dell’attaccante, tornato nel 2021 sotto la Mole per un’operazione da quasi 40 milioni di euro.

Il 23enne nato a Vercelli la prossima estate peserà a circa 10 milioni sul bilancio bianconero. Intanto, fronte Monza, dopo aver incassato il no della Juventus per Miretti, Adriano Galliani insiste per Iling-Junior, profilo molto stimato dal tecnico biancorosso Palladino. Anche in questo caso, però, difficilmente Giuntoli darà il via libera alla partenza in prestito dell’inglese in questa finestra del mercato. Galliani resterà alla finestra, ma la volontà della Juventus è privarsi eventualmente del giocatore soltanto a titolo definitivo e per un assegno da 18-20 milioni di euro. Kostic ha rendimento troppo altalenante e Iling (decisivo peraltro nell’ultima trasferta contro al Salernitana) rimane un elemento prezioso nelle rotazioni di Allegri. La dirigenza della Continassa lavora intanto al rinnovo oltre il 2025 dell’ex Chelsea e i discorsi entreranno nel vivo dopo la fine del mercato invernale.