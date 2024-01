Nuovo due di picche a Galliani: alla Juventus servono 18 milioni | CM.IT

Il Monza continua a bussare alla porta della Juventus nel mercato di gennaio: la risposta e la strategia della dirigenza bianconera

Un gol liberatorio per Samuel Iling-Junior. Allegri lo butta nella mischia dopo un brutto primo tempo della Juventus sul campo della Salernitana e l’esterno inglese guida la rimonta dei bianconeri.

L’ex Chelsea firma l’1-1 di forza, prima del centro decisivo allo scadere di Vlahovic che fa esplodere il settore ospiti dell’Arechi e consente alla ‘Vecchia Signora’ di restare in scia alla capolista Inter. Per Iling è il secondo gol in prima squadra: il primo lo aveva realizzato nello scorso campionato nella trasferta di Bergamo con l’Atalanta. Una zampata fondamentale per la corsa scudetto della Juve, ma che potrebbe incidere anche sul futuro del mancino classe 2003. Iling-Junior rimane tra i cedibili nella lista della dirigenza della Continassa e con un assegno sostanzioso sul piatto può lasciare Torino in questa finestra del mercato invernale. Il gol e la prestazione contro la Salernitana potrebbe però rimescolare le carte, in virtù anche del rendimento altalenante sulla corsia sinistra di Kostic.

Calciomercato Juventus, gli scenari sul futuro di Iling: Premier e Monza alla finestra

Iling è considerato una preziosa risorsa da Massimiliano Allegri nonostante un minutaggio contenuto e, come raccolto da Calciomercato.it, lascerebbe Torino soltanto a fronte di un’offerta da 18-20 milioni di euro.

L’inglese ha estimatori in patria, ma nessuno finora si è fatto avanti con decisione dalla Premier League. Intanto in Serie A il Monza continua a corteggiarlo, con Galliani che spera di strappare il prestito a fine mercato di Iling se alla Juventus non dovessero arrivare offerte concrete per la cessione a titolo definitivo. Giuntoli, Manna e Allegri hanno per il momento chiuso ai brianzoli per Miretti e lo stesso sono intenzionati a fare anche per l’ex Chelsea, specialmente se alla Continassa non arriverà a gennaio (come pare) un nuovo centrocampista. Galliani non mollerà la presa perché Palladino ha bisogno di un tassello a sinistra e intanto sonda le piste Bakker dall’Atalanta (difficile per l’oneroso ingaggio dell’olandese) e Corrado (con l’Inter che ha un diritto di recompra sull’attuale laterale in forza alla Ternana).