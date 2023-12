Galliani fa spesa sotto la Mole: triplo colpo da Juve e Toro | CM.IT

Manca poco alla riapertura del mercato e il ‘Condor’ Galliani è pronto a puntellare il Monza di Palladino: fari puntati in casa Juventus e Torino

Il Monza sarà impegnato questa sera nel match contro la Fiorentina, a caccia di riscatto dopo il pesante KO di domenica scorsa al Meazza contro il Milan.

Raffaele Palladino ci tiene a chiudere in bellezza il 2023 dei brianzoli all’U-Power Stadium, che restano non distanti dalle zone alte della classifica che valgono il sogno Europa. Allo stesso tempo il tecnico biancorosso deve far fronte ad alcune defezioni, specialmente nel settore avanzato del campo. Oltre al lungodegente Caprari e allo squalificato ‘Papu’ Gomez, anche Vignato negli ultimi tempi ha accusato dei problemi fisici che lo hanno tenuto fuori dall’undici titolare. A Palladino servirebbe un tassello in grado di galleggiare tra centrocampo e attacco e si affida al ‘Condor’ Galliani per rimpolpare lo scacchiere della compagine brianzola.

Monza, non solo Miretti: Iling e Radonjic nei radar di Galliani

Non è un mistero il debole del Ceo del Monza e di Palladino per Fabio Miretti, a lungo inseguito già la scorsa estate prima della permanenza del canterano della Juventus alla corte di Allegri.

Galliani – come raccolto da Calciomercato.it – non ha smesso di pensare al centrocampista classe 2003, che potrebbe lasciare in prestito a gennaio la Continassa se Giuntoli dovesse rinforzare con un paio di colpi il reparto mediano del tecnico livornese. Inoltre in uscita dalla Juve c’è soprattutto Iling-Junior, utilizzato finora col contagocce da Allegri. La ‘Vecchia Signora’ sta provando a monetizzare dalla cessione dell’inglese, ma senza un’offerta importante valuterebbe la cessione temporanea dell’ex Chelsea per dargli maggiore minutaggio. Iling con Palladino potrebbe agire sia nel tridente offensivo, che sul lato sinistro del reparto di centrocampo. Sempre sotto la Mole, ma dall’altra parte del Po, fari puntati invece su Radonjic: il fantasista serbo è ai ferri corti con Juric ed è destinato a lasciare il Torino nelle prossime settimane.

La conferma sull’interesse per Radonjic e Miretti arriva direttamente da Palladino, con il centrocampista della Juventus che potrebbe essere la chiave per l’arrivo in estate di Colpani alla Continassa: “Sono due ottimi giocatori, anche se ce ne sono diversi in Italia da cui poter attingere nel mercato invernale – le parole dell’allenatore biancorosso prima della sfida dell’U-Power Stadium con la Fiorentina – Il Monza ha la fortuna di avere Galliani che è il numero uno del mercato e queste domande vanno fatte a lui. Con la società c’è grande intesa e io sono felice della squadra che ho a disposizione”.