Giuntoli non perde tempo: lo scambio che fa fuori l’Inter

La Juventus lavora sul mercato per consegnare ad Allegri un rinforzo a gennaio per continuare a tallonare l’Inter nella corsa scudetto. Il piano del Dt Giuntoli per anticipare i rivali nerazzurri

Le idee alla Juventus sono chiare. C’è bisogno di almeno un innesto a centrocampo a gennaio per proseguire la corsa al vertice della classifica, blindare il piazzamento Champions e soprattutto tenere il passo dell’Inter.

Kalvin Phillips è al momento la pista meno complicata da percorrere, semplicemente perché il nazionale inglese (fuori dai progetti di Guardiola) arriverebbe in prestito fino al termine della stagione dal Manchester City. L’ex Leeds però non convincerebbe appieno Massimiliano Allegri, con il Dt bianconero Giuntoli che nel frattempo sonda parallelamente altre piste per accontentare il tecnico livornese. Un obiettivo sensibile della Juve resta sicuramente Andrea Colpani, gioiello del Monza e in grande evidenza in questa prima parte di stagione. La ‘Vecchia Signora’ ha messo da tempo gli occhi sul fantasista di Palladino e negli ultimi mesi lo ha seguito in diverse occasioni con i propri osservatori.

Calciomercato Juventus, Giuntoli pensa allo scambio per regalare Colpani ad Allegri

Per portare Colpani alla corte di Allegri bisognerà però battere la concorrenza dell’Inter, oltre a convincere Adriano Galliani a privarsi de suo diamante più pregiato.

“Il Monza non è un supermercato, non ho parlato con nessuno per Colpani e Di Gregorio. Non partiranno: sono dei giocatori del Monza e restano al Monza“, il messaggio chiaro del Ceo biancorosso lunedì a margine dell’Assemblea di Lega. In estate sarà ovviamente un altro discorso, con Giuntoli e il braccio destro Manna che vorrebbero comunque provare l’affondo già a gennaio mettendo sul tavolo alcune contropartite che facciano al caso del Monza per limare la valutazione da circa 20 milioni di euro di Colpani. Non è un mistero il lungo corteggiamento estivo di Galliani e Palladino per Miretti, così come anche i profili di Nicolussi Caviglia e Iling-Junior stuzzicherebbero il sodalizio brianzolo. Il Monza fa muro, ma la Juve non molla: Colpani resta in cima ai desideri della ‘Vecchia Signora’, pronta ad anticipare l’Inter nel Derby d’Italia di mercato.