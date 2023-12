“Il Monza non è un supermercato”: Galliani risponde alle big | VIDEO CM.IT

Adriano Galliani si è soffermato sul futuro dei gioielli del Monza, Colpani e Di Gregorio, nel mirino delle big di Serie A

Adriano Galliani blinda, almeno fino alla prossima estate, i gioielli del Monza alla corte di Palladino.

Il Ceo brianzoli, all’arrivo per l’Assemblea di Lega a Milano, ha allontanano le sirene su Di Gregorio e Colpani, nel mirino delle big di Serie A (Juventus e Inter sul fantasista, Roma sul portiere): “Rinforzi a gennaio? Ma che colpi… stiamo calmi con il mercato. Quello di gennaio è asfittico. Di Gregorio è un fenomeno: per lui e Colpani non ho mai parlato con nessuno. Il Monza non è un supermercato e in ogni caso non partirebbero. Nessuno è prenotato e non ho parlato con nessuno. Sono giocatori del Monza e a Monza restano”.

Galliani – intervenuto anche ai microfoni dell’inviato di Calciomercato.it – si sofferma anche sul pesante KO di ieri a San Siro contro il Milan: “Il Monza ha perso cinque partite con cinque grandi, ha vinto e pareggiato con le altre. Per il momento tutto perfetto. Abbiamo giocato una buona gara, il Milan evidentemente ha individualità di un certo tipo e va bene così. Quello che mi piace del Monza è che cerca sempre di giocare, lo dico anche al nostro grande allenatore. Quando attacchiamo lo facciamo in cinque-sei, abbiamo avuto qualche occasione e il Milan l’ha risolta con le giocate dei grandi campioni”.