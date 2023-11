Blitz della Juventus: è il grande obiettivo di Giuntoli | CM.IT

La Juventus pianifica almeno un colpo a centrocampo per Allegri nel mercato di gennaio: c’è un nome in pole nella lista della dirigenza bianconera

Massimiliano Allegri preferisce il profilo basso e lascia alle altre big le pressioni sulla lotta scudetto. È il quarto posto l’obiettivo dichiarato del tecnico bianconero, che non si sbilancia e predica la consueta calma.

Alla Juventus però l’imperativo resta sempre il risultato massimo e la situazione di classifica, a due sole lunghezze dalla capolista Inter, permette alla ‘Vecchia Signora’ di sognare in grande. Per poter ambire al titolo servirà comunque un aiuto dal mercato, specialmente a centrocampo considerando le squalifiche di Fagioli e Pogba. Giuntoli e il braccio destro Manna riflettono perciò su diverse opzioni per rimpolpare adeguatamente la mediana di Allegri nella finestra invernale. Almeno un tassello arriverà a gennaio con Hojbjerg, Samardzic e De Paul in prima fila nell’agenda della dirigenza della Continassa. Tra questi il preferito di Giuntoli è il gioiello serbo, che intriga il Dt bianconero fin dai tempi del Napoli. Il classe 2002, dopo un’estate turbolenta e il mancato approdo all’Inter, alla fine è rimasto all’Udinese ma è destinato nei prossimo mesi a compiere il grande salto in una big.

Non solo Samardzic: Juve in azione anche per Colpani

Samardzic è un obiettivo di vecchia data di Giuntoli e viene seguito costantemente dagli uomini mercato della Juventus.

Non sorprende quindi, come raccolto da Calciomercato.it, che gli osservatori della ‘Vecchia Signora’ abbiano seguito da vicino il centrocampista dell’Udinese anche in quel di Monza durante la sfida contro i padroni di casa allenati da Palladino. Il giocatore nato a Berlino non ha particolarmente brillato all’U-Power Stadium, ma le relazioni sul suo conto restano ampiamente positive. Per qualità, caratteristiche e prospettiva, Samardzic viene considerato un profilo da Juve e pronto per misurarsi su determinati palcoscenici. L’Udinese chiede tra i 25 e i 30 milioni di euro complessivi, aprendo alla formula (prestito oneroso con obbligo di riscatto) con il quale aveva trovato l’incastro giusto lo scorso agosto con l’Inter. Giuntoli proverà a forzare i tempi per gennaio, mettendo sul piatto un contratto fino al 2028 per il nazionale serbo a circa 1,5 milioni all’anno. Altrimenti, assalto rimandato alla prossima estate.

Quando potrebbe diventare di stretta attualità anche il file di Andrea Colpani, altro osservato speciale domenica all’ex Brianteo e autore della rete del momentaneo vantaggio del Monza. L’ex canterano dell’Atalanta (che non si muoverà almeno a gennaio dalla Brianza) sta trascinando a suon di gol e prestazioni l’undici di Palladino, attirando anche l’interesse di Inter e Lazio oltre alla Juve. I bianconeri lo monitorano da qualche mese a questa parte, con il Ceo brianzolo Galliani che in estate – ovviamente in caso di cessione – potrebbe incassare una cifra superiore rispetto ai 20 milioni di euro dell’attuale valutazione del ‘Flaco’.