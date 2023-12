Juventus-Phillips, cauto ottimismo per la chiusura: ostacolo Newcastle | CM.IT

Newcastle sulla strada che porta Phillips alla Juventus: dal club bianconero trapela un moderato ottimismo per il closing

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato sulle colonne di Calciomercato.it della situazione tra Kalvin Phillips e la Juventus. Massimiliano Allegri ha garantito titolarità al centrocampista inglese. L’agenzia che lo gestisce, la Stellar, vedrebbe bene sei mesi in bianconero con un prestito secco per, poi, far ritrovare a Fagioli (che apparitene allo stesso gruppo) il posto nella prossima stagione.

Inoltre, sempre da voci raccolte da radio mercato, il Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli vuol realizzare un grande colpo sempre in mediana. Una spesa da 40 anche 50 milioni da fare nella prossima stagione. Tutto quadra? No.

Il City spinge per la Juventus, Phillips guarda alla Premier

A parità di condizioni, il Manchester City, proprietario del cartellino, lo cede volentieri alla Juventus: prestito per prestito, meglio darlo a chi non ci guadagna in Premier dalle performance di Phillips.

Ecco da dove nasce il cauto ma ragionevole ottimismo captato dalla redazione di Calciomercato.it. Dall’Inghilterra, però, non raccogliamo solo l’interesse del Newcastle, ma anche uno del Liverpool. Quello del Newcastle è un interesse solido, i Reds di Klopp si sono inseriti nelle ultime ore.

Uno scenario che non compromette, però, la possibilità di una chiusura anche in tempi relativamente stretti per la Juventus, sfruttando il fattore Guardiola che non vede di buon occhio la cessione nello stesso campionato del mediano pagato vagonate di milioni dal Leeds pochi mesi fa ed ora fuori dal giro che conta delle rotazioni del tecnico spagnolo.

Inoltre, per Phillips conta la possibilità di preservare la nazionale inglese, anche se dovesse giocare i prossimi mesi lontano dalla Premier. La Juventus ha le carte in regola per fargli mantenere quella titolarità anche nella nazionale di Southgate, accreditata come una delle favorite per il prossimo Europeo.