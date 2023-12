Phillips-Juventus, prestito come priorità: per Allegri sarebbe subito titolare | ESCLUSIVO

Phillips alla Juventus: un’operazione che l’agenzia Stellar può orchestrare per raggiungere un duplice obiettivo

Tra Kalvin Phillips e Juventus c’è un solo ostacolo: il Manchester City. Nelle scorse settimane, qui su Calciomercato.it, vi abbiamo svelato di incontri ed intenti per rafforzare la mediana a disposizione di Massimiliano Allegri.

Sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Phillips considera prioritaria la Juventus come ipotesi per gennaio: così come Allegri avrebbe già garantito un posto da titolare.

Un’operazione win-win: Phillips al City non ha più chance di inserimento per stessa ammissione di Pep Guardiola. Alla Juve, facendo il titolare, preserverebbe anche la nazionale inglese in vista degli Europei. Inoltre, la formula del prestito secco, quella già stabilità per Phillips alla Juve garantirebbe la certezza a Fagioli, scontata la squalifica, di trovare il posto da titolare nella prossima stagione. Per il centrocampista italiano sarebbe un percorso da fare “in famiglia”, visto che Phillips appartiene alla sua stessa agenzia.

Phillips-Juventus, la concorrenza c’è: Giuntoli vede il City

Il quadro è chiaro: le volontà ci sono, gli ostacoli economici sono bypassabili facilmente. Manca solo un sì, quello del Manchester City.

Ed è questo il motivo per cui Cristiano Giuntoli deve incontrare il City. L’agenzia Stellar si sta muovendo come uno sherpa esperto per gestire la scalata verso la vetta. Non sarà semplice se ci saranno offerte pesanti che potranno irrobustire le casse del club di Manchester e dare a Guardiola ancora nuova linfa sul mercato.

Quello che filtra, però, è un discreto ottimismo. Soprattutto, la Stellar sta evitando ogni fuga di notizie e di indiscrezioni su tappe ed incontri per blindare un’operazione che, come detto, andrebbe a salvaguardare due patrimoni dell’agenzia.