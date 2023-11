Juventus, ‘dimenticato’ da Allegri: cessione e tesoretto per il nuovo colpo | CM.IT

Non ha spazio nella Juventus di Massimiliano Allegri: il club bianconero valuta la cessione, che potrebbe sbloccare il mercato in entrata per la finestra di gennaio

Nella Juventus ‘green’ di Massimiliano Allegri c’è un giovane che non sorride. Samuel Iling-Junior non sta trovando infatti lo spazio sperato in bianconero dopo questa prima parte di stagione.

L’esterno inglese, dopo qualche apparizione iniziale, è finito nel dimenticatoio complice anche la concorrenza nel ruolo di un giocatore del calibro di Kostic e di un altro baby di belle speranze come Cambiaso. Soltanto 24 minuti collezionati dal 23 settembre per l’ex talento del Chelsea, appena 113 minuti totali in campionato con quattro presenze e mai da titolare. Iling è l’ultima scelta a sinistra per Allegri e a gennaio non è da escludere una partenza del giocatore per trovare maggiore continuità. Gli estimatori in Italia e all’estero non mancano di certo al classe 2003, che già nell’ultimo mercato estivo aveva ricevuto diversi attestati di stima. Iling era stato sondato in Premier League e Bundesliga, mentre in Serie A oltre all’Atalanta era stato soprattutto il Bologna a interessarsi al 20enne inglese.

Juventus, jolly Iling sul mercato: il piano di Giuntoli

Considerando il poco utilizzo con Allegri torna così d’attualità una partenza dalla Continassa, con il mancino nato a Londra che potrebbe anche salutare il sodalizio bianconero a titolo definitivo senza una base d’intesa per il rinnovo.

Iling ha un contratto fino al giugno 2025 e la prossima estate andrebbe a un solo anno dalla scadenza con la ‘Vecchia Signora’. La Juventus – come appreso da Calciomercato.it – continua a valutare intorno ai 20 milioni di euro il cartellino del laterale inglese, tesoretto che tornerebbe utile al Dt Giuntoli per rinforzare il centrocampo di Allegri nella finestra invernale del mercato. La cessione di Iling permetterebbe così ai bianconeri di avere la liquidità necessaria per affondare il colpo ad esempio per uno tra De Paul e Berardi, nomi che continuano a stuzzicare la fantasia del tecnico livornese. Inoltre, l’ex baby del Chelsea può fungere da pedina di scambio con l’Udinese per un altro profilo molto apprezzato dalle parti della Continassa come Samardzic.