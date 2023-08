Novità sul futuro di Iling-Junior: la decisione della Juve | CM.IT

Sirene di mercato per Iling-Junior: la situazione è gli aggiornamenti sul giovane mancino inglese in forza alla Juventus

A dispetto dei rumors estivi, ci sono buone possibilità che Samuel Iling-Junior resti alla Juventus in questa sessione estiva del mercato.

L’ex Chelsea – come raccolto da Calciomercato.it – va verso la permanenza alla Juventus, che finora non ha ricevuto offerte concrete per la cessione a titolo definitivo del giocatore. Il sodalizio bianconero in questo momento si priverebbe di Iling soltanto di fronte a una cessione definitiva, valutandolo almeno 20 milioni di euro. Anche il classe 2003, in scadenza di contratto nel 2025, ha manifestato la volontà di rimanere alla Continassa e giocarsi le proprie chance alla corte di Allegri.

Più che Atalanta e società di Premier League, ad oggi a essersi mossa con maggiore decisone è stato il Bologna ma sempre con la formula del prestito. Non è da escludere ancora la possibilità che la Juve negli ultimi giorni di mercato apra alla soluzione a titolo temporaneo, anche se per il momento l’ipotesi più probabile porta alla permanenza in bianconero di Iling-Junior.