A Milano col procuratore: colpo in difesa per Pioli

Le ultime sul possibile affare per il Milan, che vuole regalarsi un nuovo colpo prima della chiusura del mercato: il punto della situazione

Il Milan vuole regalarsi un grande colpo. Nelle ultime ore i rossoneri hanno deciso di muoversi con forza per provare a mettere le mani sul difensore.

Stiamo chiaramente parlando di Alessandro Buongiorno. E’ lui l’obiettivo numero uno per gennaio da regalare a Stefano Pioli. Le difficoltà chiaramente non mancano: Urbano Cairo è un osso duro e per lasciare andare il proprio giocatore classe 1999 pretende 35/40 milioni di euro. Tanti soldi, ma il Milan ha voglia di provarci, anche perché c’è stata l’apertura totale da parte di Buongiorno, che contrariamente a questa estate, quando ha detto no all’Atalanta, sarebbe pronto a sposare il progetto rossonero.

Buongiorno così è pronto a sbarcare a Milano – come racconta Sky Sport – avendo in programma una cena con il suo agente, a testimonianza che la trattativa è davvero entrata nel vivo. Sullo sfondo, chiaramente, c’è il club rossonero.

Milan, colpo Buongiorno: Colombo sul piatto

Il Milan vuole regalarsi Alessandro Buongiorno, ma come detto, riuscire a convincere il Torino non sarà facile. Difficile, inoltre, pensare che il Diavolo decida di spendere 35/40 milioni di euro.Â

Il prezzo, però, abbassarsi grazie all’inserimento di alcune contropartite tecniche, quella che più piace ad Urbano Cairo è certamente Lorenzo Colombo, oggi in prestito al Monza. La sua valutazione è di 13-15 milioni di euro. Attenzione però ad altre ipotesi: di giovani interessanti al Milan, d’altronde, non ne mancano.