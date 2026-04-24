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Pioli verso il ritorno in panchina, idea Bologna per il dopo Italiano

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Il futuro di Stefano Pioli potrebbe essere ancora in Serie A con l’ex allenatore del Milan che potrebbe trovare squadra in vista della prossima stagione.

Stefano Pioli
Ritorno in panchina per Pioli (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il futuro di Stefano Pioli potrebbe essere ancora in Serie A con il Bologna che starebbe valutando la sua posizione per l’eventuale sostituzione di Vincenzo Italiano. Firmato un contratto con la Fiorentina la scorsa estate fino al 2028, il tecnico è stato esonerato dopo poche settimane dalla società viola.

Il nome di Stefano Pioli è in corsa insieme a quelli di Maurizio Sarri e Fabio Grosso, finiti nel mirino della società rossoblu nel caso in cui Vincenzo Italiano dovesse dire addio alla fine della stagione in corso.

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