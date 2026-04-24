Pioli verso il ritorno in panchina, idea Bologna per il dopo Italiano

Il futuro di Stefano Pioli potrebbe essere ancora in Serie A con l’ex allenatore del Milan che potrebbe trovare squadra in vista della prossima stagione.
Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il futuro di Stefano Pioli potrebbe essere ancora in Serie A con il Bologna che starebbe valutando la sua posizione per l’eventuale sostituzione di Vincenzo Italiano. Firmato un contratto con la Fiorentina la scorsa estate fino al 2028, il tecnico è stato esonerato dopo poche settimane dalla società viola.
Il nome di Stefano Pioli è in corsa insieme a quelli di Maurizio Sarri e Fabio Grosso, finiti nel mirino della società rossoblu nel caso in cui Vincenzo Italiano dovesse dire addio alla fine della stagione in corso.