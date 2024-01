DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di martedì 16 gennaio

Le ultime notizie di calciomercato dei venti club di Serie A e non solo. Le trattative di Inter, Juventus, Milan e di tutte le altre: tutti gli aggiornamenti in tempo reale di lunedì 15 gennaio 2024

Si chiude la 20° giornata del campionato, ma il calciomercato invernale è sempre protagonista: tutte le big di Serie A vanno a caccia di rinforzi per completare al meglio le proprie rose e raggiungere i traguardi fissati per questa stagione.

Continua la telenovela Popovic dopo il mancato approdo al Milan: si inserisce il Napoli, con il possibile prestito al Frosinone. Sullo sfondo per il talento serbo rimane la Juventus. In casa bianconera sirene spagnole per Kean, mentre l’Inter lavora già per giugno: Taremi e Zielinski i colpi a parametro zero per Inzaghi.