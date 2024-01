DIRETTA Roma, esonero Mourinho: scelto De Rossi! Tutti i dettagli – LIVE

Mourinho esonerato dalla Roma, in arrivo Daniele De Rossi. Tutti gli aggiornamenti sulla panchina del club giallorosso

Josè Mourinho non è più l’allenatore della Roma. Il club giallorosso ha comunicato l’esonero del tecnico portoghese dopo il KO di San Siro contro il Milan, arrivato a pochi giorni dalla durissima sconfitta nel Derby di Coppa Italia.

AGGIORNAMENTO ORE 10.25 – La Roma ha scelto Daniele De Rossi! Contratto di sei mesi più opzione per l’ex centrocampista giallorosso. Sarà lui il sostituto di Mourinho.

Come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it, la partita contro il Milan poteva risultare decisiva è così è stato. I Friedkin, sempre più scontenti, hanno deciso per il cambio immediato: decisiva oltre al Milan la brutta prestazione offerta dalla squadra giallorossa nel Derby contro la Lazio.

Panchina Roma, De Rossi nome caldo: i possibili sostituti dopo l’esonero di Mourinho

Il nome caldo per la panchina giallorossa è quella del grande ex Daniele De Rossi, reduce dalla sua prima avventura da allenatore della SPAL in Serie B, terminata con l’esonero. Quello dell’ex centrocampista è un nome gradito anche dalla piazza.

Sulla lista dei Friedkin ci sono anche Oliver Glasner, ex allenatore dell’Eintracht Francoforte, Igor Tudor e Hans-Dieter Flick, ex tecnico di Bayern Monaco e CT della Nazionale tedesca. La scelta sarà della proprietà e dei Friedkin e non sono da escludere sorprese. Il post Mourinho è già iniziato.