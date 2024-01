Dalla comunicazione dei Friedkin al saluto alla squadra: i retroscena sull’addio di Mourinho | CM.IT

Tra i giocatori c’è chi ritiene sia stato giusto esonerare il portoghese. La decisione della proprietà è arrivata nella scorsa notte

Come appreso da Calciomercato.it, la decisione di esonerare Mourinho è stata presa nella scorsa notte. Dan Friedkin si era precipitato stamane a Trigoria avendo già scelto di mandare via il portoghese due anni e mezzo dopo il suo arrivo nella Capitale. In realtà c’erano già stati dei presagi, il 12 gennaio CM.IT vi aveva parlato di possibile ribaltone in caso di sconfitta col Milan.

Mourinho è rimasto scosso e provato dall’esonero. Da parte del portoghese c’è stato pure un forte disappunto. Poi ha salutato, commosso, la squadra. Calciatori dispiaciuti dal suo addio, ma tra di loro c’era anche chi ritiene giusta la scelta di cambiare per provare a invertire le sorti di una stagione tormentata sotto tutti gli aspetti, ma con il traguardo quarto posto (distante 5 punti) ancora raggiungibile. Senza contare che in ballo c’è anche l’Europa League, la strada alternativa per la qualificazione diretta alla ‘nuova’ Champions. Ora potrebbero rientrare alcuni dei calciatori che sono stati assenti nell’ultimo periodo.

Ora tutto passa nelle mani di De Rossi, con il quale i contatti erano partiti nella giornata di ieri. Quarant’anni compiuti lo scorso luglio e con alle spalle una sola esperienza, quella alla Spal in Serie B, da primo allenatore, l’ex capitano ha firmato fino a giugno con opzione per un’altra stagione legata al raggiungimento di determinati obiettivi.