Roma, settimana decisiva per Mourinho: ecco il pensiero della proprietà | CM.IT

Jose Mourinho sotto osservazione dopo il ko nel derby: i Friedkin hanno congelato i discorsi sul rinnovo e ora vogliono i risultati con la qualificazione in Champions come stella polare

Come prevedibile, il derby perso ha lasciato strascichi importanti. A subirli ancora una volta è stata la Roma, che certifica e conferma il momento complicatissimo a livello di risultati. Per la prima volta anche sui social i tifosi giallorossi stanno vacillando nei confronti dello Special One, ma sono in buona compagnia.

Il tema principale a Trigoria resta sempre la questione del rinnovo dell’allenatore portoghese, che si sta avvicinando alla scadenza fissata 30 giugno 2024. Dan e Ryan Friedkin non hanno preso affatto bene l’eliminazione dalla Coppa Italia, che poteva essere un’occasione per puntare un trofeo e farlo superando proprio la Lazio, diventata invece sempre più tabù. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it proprio un mese fa, tra novembre e dicembre Mourinho e la Roma si erano avvicinati sul nuovo matrimonio. Ma nell’ultimo mese i risultati giallorossi non sono stati incoraggianti: vittoria inutile con lo Sheriff e secondo posto nel girone di Europa League, successo a fatica con la Cremonese, pareggio con l’Atalanta, sconfitte con Juventus, Bologna e ovviamente Lazio. L’unico acuto col Napoli, ancora più in crisi. Tradotto: ottavo posto in Serie A, playoff di Europa League Coppa Italia sfumata.

Roma, i Friedkin vogliono solo la Champions da Mourinho: col Milan può essere decisiva

La situazione per certi versi è simile a quella di settembre-ottobre, dopo la batosta col Genoa che fece infuriare la proprietà spingendola a riflettere in maniera importante sul futuro di Mourinho. E a considerare, in caso di nuovi scivoloni, un clamoroso ribaltone. Il mister era in bilico ma si è tirato subito fuori dalle sabbie mobili con quattro vittorie di fila. Con i risultati, quindi. Gli stessi che ora i Friedkin, molto arrabbiati per il ko nel derby, pretendono di vedere per tornare a sintonizzarsi sulle frequenze dello Special One.

La qualificazione in Champions League è assolutamente imprescindibile per la Roma, come fatto intendere in maniera esplicita dalla stessa proprietà con un comunicato dopo il colpaccio Lukaku. E lo è, fondamentale, anche per il futuro del tecnico. Che ha già annunciato pubblicamente la sua volontà di restare a Trigoria, nonostante “le difficoltà”, anche se “non so se i Friedkin vogliono che io resti”. A Tv Play il direttore del ‘Corriere dello Sport‘ Ivan Zazzaroni, che ben conosce il pensiero di Mourinho, ha rivelato i sentimenti e l’amarezza per una situazione di totale incertezza con una rosa “costruita male”. Dall’altra parte però la proprietà americana della Roma si aspettava di più, per questo ha congelato la questione prolungamento dopo i passi avanti di fine novembre.

Ieri il tecnico portoghese non era a Trigoria per la ripresa degli allenamenti, una delle più importanti e dure della stagione. Un’assenza programmata da tempo per impegni personali, nel giorno in cui – come comunicato già in precedenza – sono iniziate anche le riprese per il docufilm targato Netflix che lo vede protagonista. “Capirete che sono un pazzo totale”, diceva Mourinho. Intanto contro il Milan, dove tra l’altro sarà anche squalificato, si gioca una bella fetta di futuro ma anche di presente. Il tecnico resterà comunque sotto osservazione, almeno fino alla doppia sfida col Feyenoord. Ma se ci sarà un altro crollo totale a San Siro, nessuna ipotesi è da escludere.