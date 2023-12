Roma, ora Mourinho è più vicino al rinnovo: la situazione | CM.IT

Jose Mourinho e la Roma si avvicinano a un nuovo sì: nelle ultime settimane gli incontri che possono portare al rinnovo

Jose Mourinho e la Roma. Un rapporto viscerale, a volte controverso, ma sempre – e da subito – fatto di un legame intenso tra lui e i tifosi. Che fino a qualche settimana fa, nel periodo forse peggiore della sua gestione giallorossa, dopo il ko di Genova, sembrava lontanissimo dal tramutarsi in un rinnovo di contratto. Anzi, addirittura la proprietà ragionava sulla posizione dell’allenatore.

Invece adesso la musica è cambiata, è molto più vicina alle note della Champions League che i giallorossi non ascoltano da troppo tempo. E i Friedkin vorrebbero cantare, per questo hanno scelto Mourinho. Lo Special One ha il contratto in scadenza, formalmente questi sono i suoi ultimi sei mesi e mezzo sulla panchina della Roma. Ma – come raccontato nelle ultime settimane anche su TvPlay – le sensazioni che si respirano da qualche tempo a Trigoria, soprattutto con la serie di vittorie che ha riportato in alto i giallorossi, sono ben diverse. Stando a quanto risulta a Calciomercato.it, ci sono stati già diversi incontri a tema rinnovo tra il tecnico portoghese e la dirigenza romanista. Con i Friedkin e Tiago Pinto il confronto è frequente, col gm quotidiano, la presa di posizione dei tifosi anche nella partita con la Fiorentina contribuisce pure in qualche modo a spingere in una certa direzione.

Mourinho e la Roma più vicini al rinnovo: i dettagli del contratto

Jose Mourinho si avvicina sempre di più al rinnovo di contratto attualmente in scadenza il 30 giugno 2024. L’allenatore portoghese resterebbe volentieri, a maggior ragione in caso di Champions League, lo ha lasciato trapelare lanciando alcuni segnali pur senza mai sbottonarsi davvero. “Se firmerei in caso Friedkin mi offrisse un nuovo contratto? Non parlo di cose non successe”, ribadisce.

Il discorso però è sul tavolo, ancora non è chiara l’eventuale durata del nuovo accordo, che potrebbe comunque ragionare su un anno con opzione per il secondo. Con un ingaggio sostanzialmente invariato (o quasi) rispetto all’attuale contratto. L’Arabia Saudita preme, non vuole rinunciarci anche se Mourinho probabilmente non è ancora pronto: “Ci andrò, ma non è detto che sia domani o dopodomani”, ha detto di recente. Altre offerte da top club europei che sulla carta potrebbero farlo vacillare, sulla scrivania di Mourinho ad ora non ne sono arrivate. E i Friedkin finalmente vedono una Roma che lotta seriamente per il quarto posto, con chance reali. Per questo il tanto discusso rinnovo alla fine può diventare davvero realtà.