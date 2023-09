Roma, musi lunghi a Trigoria: confronto Mourinho-squadra. E Lukaku e Dybala regalano sorrisi | VIDEO CM.IT

Sui social e non solo Mourinho sta perdendo qualche consenso. Alcuni chiedono Conte, altri vorrebbero semplicemente veder giocare meglio la Roma

Il giorno dopo la disfatta di Genova, a Trigoria il clima è pesantissimo. La Roma è tornata stanotte nella capitale e questa mattina Mourinho si è fatto trovare di buon mattino nel centro sportivo, con l’allenamento in programma alle 15.30. Poi anche Pellegrini ha preceduto i compagni. Nel pomeriggio i giallorossi si sono ritrovati sul campo, c’è stato un inevitabile confronto tra il tecnico e la squadra, che fatica a comprendere i motivi alla base di questo inizio tremendo.

Difficile capire cosa non stia effettivamente andando, ma la realtà parla di 5 punti in 6 partite e peggior partenza nella storia dello Special One. E anche i tifosi hanno perso la pazienza, visto che sui social e non solo Mourinho sta perdendo qualche consenso. Alcuni chiedono Conte, altri vorrebbero semplicemente veder giocare meglio la Roma. Un esonero non è contemplato dalla società, ma se prima erano tutti imprescindibilmente con il mister portoghese, ora il ‘feeling’ della piazza un po’ è cambiato. I giocatori sono cominciati a uscire dal centro sportivo intorno alle 17.30 e i musi erano decisamente lunghi. Poca voglia di parlare o di fermarsi con i 10-15 tifosi rimasti ad aspettarli. Il diktat trasmesso ai giocatori è di tenere un profilo basso, anche sui social. Anche per questo pochissimi si sono concessi a foto e selfie. Renato Sanches, poi Spinazzola,Aouar e Svilar.

🚨A Trigoria musi lunghissimi dopo la disfatta col #Genoa: a regalare gli unici sorrisi ai tifosi ci hanno pensato #Lukaku e #Dybala (tra gli ultimi a uscire), che si sono fermati per foto e autografi🟡🔴@calciomercatoit #ASRoma #GenoaRoma pic.twitter.com/a0SXIKudof — Francesco Iucca (@francescoiucca) September 29, 2023

Roma, anche Dybala si è concesso qualche selfie. Da valutare Llorente

Non era previsto uno ‘stop’ per Lukaku, che però ha visto le richieste dei tifosi e ha deciso di regalargli qualche sorriso in un momento in cui a soffrire sono soprattutto loro. Entusiasmo palpabile per Big Rom, che ha tolto le castagne dal fuoco alla Roma dimostrando già un buon attaccamento alla maglia.

Poi anche Paulo Dybala si è concesso a qualche selfie. Domenica il match col Frosinone dell’ex Di Francesco, tra le squadre migliori di questo inizio stagione. Da valutare le condizioni di Llorente, che ha accusato un problema al flessore della coscia destra e domani dovrebbe svolgere gli esami. Difficilmente tornerà prima della sosta.