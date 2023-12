Roma-Fiorentina, dichiarazione d’amore della Sud a Mourinho: il gesto curioso del mister

La Curva Sud ha esposto uno striscione che è una vera e propria dichiarazione d’amore a Jose Mourinho: “Romanista a vita”

All’Olimpico si gioca un match fondamentale in chiave Champions League tra Roma e Fiorentina. I giallorossi devono rispondere al Bologna momentaneamente quarto, i viola hanno la stessa chance di scavalcare tutti con una vittoria.

La squadra di Mourinho è reduce da una striscia incredibile di risultati, seconda solo a quella di Juventus e Inter che hanno fatto un solo punto in più nelle ultime 9 partite di campionato. Lo Special One con le parole nei confronti degli arbitri e la ‘battaglia’ con le istituzioni calcistiche è diventato un vero e proprio condottiero per il popolo giallorosso. Che stasera gli ha tributato un omaggio stupendo. “Gli occhi inebriati di giallorosso, l’anima pervasa dal romanismo… José Mourinho romanista a vita!”, lo striscione comparso in Curva Sud. Tutto lo stadio ha applaudito e ovviamente il portoghese ha applaudito a sua volta per ringraziare. E poi ha addirittura calmato i propri tifosi che continuano a cantare cori per lui. Insolito, ma da lui. L’attenzione e la carica devono andare tutte alla squadra in campo.