Juve, ecco il primo colpo per il 2024/25: arriva a zero da una big di Serie A

La Juventus ha praticamente messo a segno il primo colpo in attacco per il 2024: deve ‘solo’ formalizzare l’accordo

La Juventus ha messo a segno il primo colpo per la prossima stagione. Non è ufficiale, non è stato formalizzato ancora nessun accordo, ma la strada è assolutamente segnata e non sembra poter avere deviazioni. Si tratta di un calciatore ingaggiato a parametro zero da un’altra big di Serie A.

Parliamo di Felipe Anderson, esterno d’attacco della Lazio che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e che non ha ancora rinnovato l’accordo con i biancocelesti. Non succederà, a meno di clamorosi colpi di scena che ovviamente non vanno mai esclusi. Da qualche settimana se ne parla, l’offerta di Lotito e Fabiani è stata importante e si è attestata sui 3,5 milioni bonus compresi fino al 2027. Una cifra comunque importante, soprattutto in considerazione di una stagione parecchio negativa fino ad ora. Ma il legame e la stima che c’è tra Felipe Anderson e la piazza laziale, tra lui e il tecnico Sarri che stravede per ‘Pipe’, ha portato a uno sforzo del club. Che evidentemente per il classe ’93 non basta, visto che si aspettava un ulteriore rilancio. Così non sarà. E allora il brasiliano andrà via da Formello a parametro zero, dopo aver sfondato il muro delle 300 presenze, pochi giorni dopo il gol decisivo contro il Lecce.

Felipe Anderson ha scelto la Juventus: addio Lazio a zero, ecco l’offerta

A riportarlo è ‘Il Corriere dello Sport’, che spiega come i margini di ripensamento siano solo teorici. Anderson si è preso ancora un po’ di tempo perché spera nella nuova offerta della Lazio, che però è già scontato e deciso che non arriverà. Nel frattempo, l’attaccante ha scelto la Juventus. Con cui il calciatore ha già raggiunto un accordo, anche grazie ai due viaggi della sorella-agente Juliana tra novembre e dicembre. L’intesa con i bianconeri non è stata ancora formalizzata, anche se l’interesse è confermato. Non la chiusura, con la Juve che fa sapere solo che il brasiliano è un giocatore che piace per giugno se dovesse essere svincolato.

A Giuntoli piace molto, è pronto a prenderlo aggiungendo una risorsa offensiva al pacchetto di esterni/seconde punte insieme a Chiesa e Yildiz. La proposta economica della Juve sarebbe quella che Anderson si aspettava dalla Lazio, ovvero 4 milioni all’anno fino al 2028. I biancocelesti non rilanceranno, consapevoli di aver fatto uno sforzo importante e di aver già dimostrato largamente la sua stima e il legame col calciatore. Dieci anni fa lo hanno portato loro in Italia dal Santos e se lo sono ripreso anche dopo la parentesi tra West Ham e Porto. Con quasi 130 partite di fila giocate con Sarri, senza mai saltare neanche una gara. Una serie ancora aperta. Ma Lotito e Fabiani punteranno su un ciclo nuovo, con qualche giovane in più. E magari con meno pause del brasiliano, argomento sempre di grande attualità a Formello.

Sarri è stato chiaro dopo il Lecce: “Lo terrei solo se vuole rimanere. Non si tengono giocatori che vogliono andare”. E Pipe aveva detto: “Stiamo parlando, decideremo cosa è meglio per tutti”. Abbastanza chiaro. L’Arabia Saudita non è mai stata una pista concreta, anche perché Lotito non lo avrebbe lasciato partire a gennaio. E allora Felipe Anderson ha scelto la Juventus e sarà, almeno sulla carta, bianconero a giugno a parametro zero.