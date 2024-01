La Juve pronta ad accogliere Djalo: fissato il giorno della firma | CM.IT

La Juventus ha chiuso la trattativa per l’arrivo a Torino di Tiago Djalo: già all’inizio della prossima settimana il difensore portoghese sarà alla Continassa per le visite mediche e la firma sul contratto

Primo colpo della sessione invernale per la Juventus. Praticamente definito il trasferimento dal Lille al club bianconero di Tiago Djalo.

La dirigenza della Continassa ha limato gli ultimi dettagli con il club francese e l’entourage del difensore portoghese, che nei prossimi giorni sbarcherà in Italia per le rituali visite mediche e la firma sul contratto con la ‘Vecchia Signora’. Come raccolto da Calciomercato.it, l’ex Primavera del Milan potrebbe già sbarcare a Torino nella giornata di lunedì per poi sottoporsi martedì all’iter medico prima di sottoscrive l’accordo quadriennale con la Juve. Macchina organizzativa insomma che si è messa già all’opera per accogliere Djalo la prossima settimana alla Continassa, come già preannunciato nei giorni scorsi dalla nostra redazione.

Calciomercato Juventus, Djalo e Adzic sbarcano a Torino

Djalo firmerà un contratto fino al giugno 2028, con Giuntoli e Manna che hanno anticipato la concorrenza dell’Inter che aveva trovato un accordo per la prossima estate con l’entourage del giocatore.

Il classe 2003 andrà a percepire un ingaggio di circa 3 milioni di euro netti all’anno, con la Juventus che prima di limare i contorni dell’accordo con il difensore aveva trovato l’intesa con il Lille per una base fissa tra i 3 e i 4 milioni di euro più bonus, oltre a una percentuale di rivendita intorno al 10%. Se non ci saranno intoppi nella macchina organizzativa, Tiago Djalo potrebbe quindi svolgere già martedì le visite mediche prima della firma sul contratto ed essere in tribuna all’Allianz Stadium in serata per seguire la sfida di campionato tra la squadra di Allegri e il Sassuolo. Altrimenti, tutto slitterà al massimo di ventiquattro ore e a mercoledì per il Djalo-Day. Il 23enne portoghese si metterà poi subito a disposizione del tecnico toscano, alla ricerca della migliore condizione dopo il rientro dall’operazione dello scorso marzo ai legamenti del ginocchio. L’arrivo di Djalo nel reparto difensivo bianconero prelude all’addio a fine stagione di Alex Sandro, destinato a non rinnovare il contratto in scadenza in estate.

Oltre a Djalo, la prossima settimana sono in programma anche le visite mediche di Vasilje Adzic con la Juventus. Il giovane talento montenegrino sarà presumibilmente al J-Medical mercoledì mattina, mentre verrà tesserato a partire dal primo luglio dopo il compimento della maggiore età. Per il classe 2006 la Juve verserà circa 5 milioni di euro nelle casse del Buducnost Podgorica.