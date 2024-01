DIRETTA Calciomercato, tutte le news e le trattative di giovedì 11 gennaio

Le ultime notizie di calciomercato dei venti club di Serie A e non solo. Le trattative di Inter, Juventus, Milan e di tutte le altre: tutti gli aggiornamenti in tempo reale di giovedì 11 gennaio 2024

Lazio e Atalanta esultano in Coppa Italia, con Roma e Milan viceversa che sono fuori dalla competizione. Oggi chiuderà il palinsesto la Juventus contro il Frosinone, con i bianconeri protagonisti sul mercato.

Kean è finito sul mercato e la Juve cerca una nuova sistemazione per l’attaccante seguito specialmente da Fiorentina e Monza, mentre in entrata è in chiusura l’affare Djalo. Sfida poi al Napoli per Samardzic: il serbo resta sempre nel mirino di Giuntoli.

LIVE

08:30 Via libera Krunic: dal Milan al Fenerbahce La fumata bianca è arrivata. Rade Krunic si appresta a diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce. I turchi hanno, infatti, aumentato la propria offerta, rilanciando fino a cinque milioni. E’ arrivato così il via libera da parte del Milan, come confermato da Furlani, ieri nel post gara. Ora mancano davvero solo gli ultimi dettagli per dire addio al bosniaco. L’accordo tra il giocatore e il Fenerbahce c’era da tempo.