Diserta l’allenamento: UFFICIALE, la rottura è totale

Il giocatore non si è presentato all’allenamento: è così arrivata la nota ufficiale del club, apparsa sul proprio sito: “Comportamento incomprensibile”

La rottura è ormai totale. Il calciatore non si è presentato all’ultimo allenamento, facendo infuriare il proprio club, che ha reso pubblica la notizia attraverso un comunicato.

L’avventura al Rennes di Nemanja Matic è dunque davvero al capolinea. Il calciatore che si era trasferito in Francia dopo l’avventura alla Roma, ha deciso di disertare, non rispondendo alla convocazione:

“Nemanja Matić non si è presentato agli ultimi allenamenti della squadra professionistica in cui è stato convocato – si legge sul sito ufficiale – Un comportamento del tutto incomprensibile da parte di un giocatore esperto sotto contratto fino al 2025. Il club, naturalmente sensibile al benessere personale dei suoi giocatori, desidera ricordare che tutte le modalità necessarie per la corretta integrazione di Nemanja Matić e del suo entourage sono state svolte in perfetta trasparenza”.

Rennes, stagione complicata: in Europa League sfida al Milan

Il Rennes non sta vivendo una stagione non proprio esaltante: in Ligue 1 è al decimo posto con 19 punti in 17 partite giocate.

La zona retrocessione è così lontana solamente cinque lunghezze. In Europa League le cose, invece, stanno andando meglio e dopo il secondo posto, ottenuto nella fase a gironi, il Rennes si prepara ad affrontare il Milan, per i sedicesimi di finale. Una doppia sfida, in programma a febbraio, che non dovrebbe, dunque, vedere in campo Matic.