DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di sabato 6 gennaio

Sempre più nel vivo la sessione invernale di calciomercato: in diretta tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei 20 club di Serie A e non solo

Si accende il calciomercato invernale con le venti formazioni di Serie A (e non solo) che vanno a caccia del rinforzo giusto per la seconda parte della stagione. Giornate convulse tra campo e trattative con le big che provano a recitare un ruolo da protagonista anche in sede di campagna trasferimenti.

Dal sorpasso della Juventus all’Inter per Djalo al Milan che sta per chiudere l’affare Terracciano, senza dimenticare il Napoli che prova a piazzare il doppio colpo Samardzic-Dragusin. Calciomercato.it vi offre in diretta e in tempo reale tutti gli aggiornamenti sulle trattative!

